Полузащитник сборной Ирака Рашид признался, что в будущем хотел бы играть в РПЛ

Полузащитник сборной Ирака Осама Рашид рассказал, что в будущем хотел бы выступать за клуб РПЛ.

«Я сейчас играю за португальский клуб. Не исключаю, что в будущем перейду в клуб РПЛ, я бы хотел поиграть у вас в чемпионате. Российский футбол сильный, красивые стадионы, европейский уровень», — приводит «РБ Спорт» слова Рашида.

31-летний иракский полузащитник играет за португальскую «Визелу». В текущем чемпионате он принял участие в 11 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.