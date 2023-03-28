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Сегодня, 19:23

Полузащитник сборной Ирака Рашид признался, что в будущем хотел бы играть в РПЛ

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Ирака Осама Рашид рассказал, что в будущем хотел бы выступать за клуб РПЛ.

«Я сейчас играю за португальский клуб. Не исключаю, что в будущем перейду в клуб РПЛ, я бы хотел поиграть у вас в чемпионате. Российский футбол сильный, красивые стадионы, европейский уровень», — приводит «РБ Спорт» слова Рашида.

31-летний иракский полузащитник играет за португальскую «Визелу». В текущем чемпионате он принял участие в 11 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-sbornoj-iraka-v-budushhem-hotel-by-poigrat-v-rpl/
РПЛ
Сборная Ирака по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Динамо – Сочи
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Пари НН – Локомотив
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Спартак – Ахмат
 - : -
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Зенит – Урал
 - : -
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