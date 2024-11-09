Полузащитник «Рубина» Ходжа: «Казань — потрясающее место»»
Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа рассказал о своей адаптации в казанской команде.
«Клуб и партнеры по команде отлично приняли меня. В целом было легко адаптироваться к новым условиям. Теперь все зависит от меня. Мне дали все, теперь я должен играть и показывать, для чего я здесь. Казань же — потрясающее место. У меня было время прогуляться по городу, мне все очень понравилось», — приводит слова Ходжи Legalbet.
В текущем сезоне 22-летний хорват провел 10 матчей за «Рубин», в которых забил 2 гола.
Источник: Legalbet
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|
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|6
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|12
|
14
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|14
|2
|6
|6
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|12
|
15
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|14
|1
|6
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|1
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|9.11
|14:00
|
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|- : -
|9.11
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|
Динамо Мх – Оренбург
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|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
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|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
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|
Рубин – Краснодар
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|8
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Алексей Батраков
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|8
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
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Маркус Вендел
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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Локомотив
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Динамо Мх
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|1
|0
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|1
|3
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