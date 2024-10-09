Байрамян: «Уже три года пишут, что «Спартак» хочет Глебова, — на него это не давит»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как капитан ростовчан Даниил Глебов реагирует на слухи об интересе к нему со стороны «Спартака».

«Ошибка Глебова в матче против «Спартака»? Курьезный гол. Глебов тысячу раз так отдавал и в играх, и на тренировках — все время проходило. И в этом матче несколько раз проходило. Ну, дело случая. Так бывает иногда.

Не давила ли на него история с возможным переходом в «Спартак»? Моя фамилия не Глебов — я не знаю, честно говоря. Но он профессионал, в свои 24 года уже сколько сезонов отыграл... Уже три года подряд пишут, что его «Спартак» хочет. Поэтому мне не кажется, что на него это давит. Не так давно он «Спартаку» сумасшедший гол забил, сравнял счет на последних секундах. Так что это все не связано, мне кажется», — приводит «РБ Спорт» слова Байрамяна.

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В сезоне-2024/25 хавбек забил 1 гол в 15 матчах за команду.