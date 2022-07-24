Полузащитник «Нижнего Новгорода» Севикян объяснил, почему решил продолжить карьеру в России

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в России.

— Как ты перешел в «Нижний»? Были другие варианты?

— Да, были другие варианты, не срослось там по условиям. Позвонил мне главный тренер. Был очень тяжелый прошлый сезон, мало отыграл из-за травм. Решил вернуться в Россию и присоединиться к Михаилу Михайловичу, с которым я знаком по молодежной сборной.

— Ключевой фактор перехода — это знакомство с Галактионовым?

— Да, видение тренерского штаба, знакомство с ним.

— Ты говорил, что приоритет — остаться в Европе. Почему не получилось?

— Не получилось из-за обстоятельств. У меня был очень неудачный сезон в плане статистики, малое количество игр из-за трех травм подряд. Последний раз играл в феврале или январе, поэтому было очень тяжело найти хороший вариант в Европе. Какие-то варианты были, но проект Галактионова заинтересовал больше, — приводит слова Севикяна Sport24.

Севикян перешел из «Леванте» 6 июля. Контракт с 20-летним россиянином рассчитан на три года.