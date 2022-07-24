Полузащитник «Нижнего Новгорода» Севикян объяснил, почему решил продолжить карьеру в России
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в России.
— Как ты перешел в «Нижний»? Были другие варианты?
— Да, были другие варианты, не срослось там по условиям. Позвонил мне главный тренер. Был очень тяжелый прошлый сезон, мало отыграл из-за травм. Решил вернуться в Россию и присоединиться к Михаилу Михайловичу, с которым я знаком по молодежной сборной.
— Ключевой фактор перехода — это знакомство с Галактионовым?
— Да, видение тренерского штаба, знакомство с ним.
— Ты говорил, что приоритет — остаться в Европе. Почему не получилось?
— Не получилось из-за обстоятельств. У меня был очень неудачный сезон в плане статистики, малое количество игр из-за трех травм подряд. Последний раз играл в феврале или январе, поэтому было очень тяжело найти хороший вариант в Европе. Какие-то варианты были, но проект Галактионова заинтересовал больше, — приводит слова Севикяна Sport24.
Севикян перешел из «Леванте» 6 июля. Контракт с 20-летним россиянином рассчитан на три года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
6
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
7
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
8
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
14
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0