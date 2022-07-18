Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека оценил шансы команды в борьбе за чемпионство

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека заявил, что у железнодорожников есть все шансы стать чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ.

— «Локомотив» будет бороться за чемпионство в этом сезоне?

— Если мы будем играть как можно лучше, «Локо» станет чемпионом России. У нашей команды есть все шансы на чемпионство. Мы готовы сражаться за золотые медали на 100%.

— Где ты хочешь играть в будущем?

— Не знаю, честно. Моя задача — играть и выкладываться по максимуму. Посмотрим, что будет в будущем.

— Писали, что «Аталанта» заинтересована в тебе. Это правда?

— Я об этом ничего не знаю, — цитирует игрока «РБ Спорт».