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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека оценил шансы команды в борьбе за чемпионство

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека заявил, что у железнодорожников есть все шансы стать чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ.

— «Локомотив» будет бороться за чемпионство в этом сезоне?

— Если мы будем играть как можно лучше, «Локо» станет чемпионом России. У нашей команды есть все шансы на чемпионство. Мы готовы сражаться за золотые медали на 100%.

— Где ты хочешь играть в будущем?

— Не знаю, честно. Моя задача — играть и выкладываться по максимуму. Посмотрим, что будет в будущем.

— Писали, что «Аталанта» заинтересована в тебе. Это правда?

— Я об этом ничего не знаю, — цитирует игрока «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksis-beka-beka-u-lokomotiva-est-vse-shansy-na-chempionstvo-my-na-100-gotovy-borot-sya-za-zoloto/
ФК Локомотив (Москва)
Алексис Бека-Бека
1
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
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