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Полузащитник «Локо» Игнатьев отреагировал на информацию о своем переходе в «Шальке»

08:30
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Футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал «СЭ» слухи о возможном периоде в немецкий «Шальке». Ранее об этом сообщил Telegram-канал Sport_inside.

— Читал новость про «Шальке», но я игрок «Локомотива», поэтому не хочу это комментировать, — заявил «СЭ» Владислав Игнатьев.

В сезоне-2020/21 Игнатьев провел 19 матчей за «Локомотив», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.

(Севастиан Терлецкий)

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