Полузащитник «Кубани» Абдоков рассказал, что конкретных предложений от «Урала» не поступало

Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков прокомментировал интерес к нему со стороны «Урала».

«Слышал об интересе, но конкретного предложения не было. Сейчас не хочу ничего загадывать. Главное на сегодня, чтобы «Кубань» осталась в Первой лиге, а дальше уже будем смотреть», — цитирует Абдокова Metaratings.ru.

22-летний футболист с 9 голами входит в тройку лучших бомбардиров Первой лиги.