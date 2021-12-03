Полузащитник «Краснодара» Кабелла может перейти в «Бешикташ»
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла может перейти в «Бешикташ», сообщает Fotomac.
По информации источника, стамбульский клуб рассматривает 31-летнего француза на место хавбека Алекса Тейшейры, выступлениями которого недоволен тренерский штаб команды.
В нынешнем сезоне Кабелла забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 18 матчах. Контракт полузащитника с «Краснодаром» истекает 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.
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