Черников назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» ответил на вопрос о лучших игроках минувшего сезона РПЛ.

— Топ-3 футболистов сезона по твоей версии?

— Сперцян, Джон (Кордоба), Мотя (Сафонов).

— При этом все трое могут покинуть команду. Нет ощущения, что «Краснодар», который боролся за чемпионство в минувшем сезоне, может разрушиться и придется выстраивать все с нуля?

— Это все «если». Поживем — увидим.

— Никого из других команд не отметишь?

— Добавлю Максима Глушенкова.

— Чем объясняешь успешность вашей связки со Сперцяном и Кривцовым?

— Ничего сверхъестественного, просто мы очень хорошие друзья, часто общаемся. С Эдиком вместе с академии и понимаем друг друга без слов. Кривой (Кривцов) с нами на одной волне.

По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив «Зениту» одно очко в таблице.

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова