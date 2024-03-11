Полузащитник «Факела» Квеквескири — о победе над «Спартаком»: «Мы провели очень хороший матч»
Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.
«Откуда такая уверенность в победе в матче со «Спартаком» в «Лужниках»? А разве не каждый спортсмен должен быть уверен в себе, своих силах, своей команде? Я всегда уверен в себе, мы сегодня провели очень хороший матч. Эмоции от игры на таком стадионе против такого соперника только положительные.
Наши болельщики сегодня были восхитительными. Спасибо им большое, что приехали поддержать нас. Конечно, хотелось бы, чтобы такой стадион был полным, но на данный момент довольствуемся тем, что имеем. Благодарим всех болельщиков, в том числе спартаковских», — приводит Legalbet слова Квеквескири.
«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. Воронежцы проведут следующий матч 30 марта против «Оренбурга».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5