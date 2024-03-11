Полузащитник «Факела» Квеквескири — о победе над «Спартаком»: «Мы провели очень хороший матч»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Откуда такая уверенность в победе в матче со «Спартаком» в «Лужниках»? А разве не каждый спортсмен должен быть уверен в себе, своих силах, своей команде? Я всегда уверен в себе, мы сегодня провели очень хороший матч. Эмоции от игры на таком стадионе против такого соперника только положительные.

Наши болельщики сегодня были восхитительными. Спасибо им большое, что приехали поддержать нас. Конечно, хотелось бы, чтобы такой стадион был полным, но на данный момент довольствуемся тем, что имеем. Благодарим всех болельщиков, в том числе спартаковских», — приводит Legalbet слова Квеквескири.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. Воронежцы проведут следующий матч 30 марта против «Оренбурга».