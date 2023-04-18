Полузащитник «Динамо» Кутицкий назвал честью выступление за московский клуб

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий высказался о выступлении за московский клуб.

«Мы всегда подходим к матчам в боевой готовности. Понятно, что нужно было выигрывать, в итоге победили, проявили характер в концовке, забили три мяча. Рады, что выиграли, порадовали болельщиков. В следующем матче проявим себя еще больше, постараемся выиграть. Запланированы ли мероприятия в команде? Пока ничего не слышал, я думаю, что что-то будет. Что для меня значит выступления за «Динамо»? Честь, гордость, что играю в таком клубе», — приводит ТАСС слова Кутицкого.

В текущем сезоне «Динамо» с 39 очками занимает 5-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Сегодня, 18 апреля, московскому клубу исполнилось сто лет.