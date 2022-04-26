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Сегодня, 07:30

Фомин рассказал, что поражение от «Спартака» в чемпионате смотивировало клуб подняться в таблице

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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как в клубе отреагировали на поражение от «Спартака» в 20-м туре Тинькофф РПЛ (0:2). 25-летний хавбек считает, что поражение помогло клубу закрепиться наверху турнирной таблицы.

«С точки зрения дерби, для болельщиков это плохой результат. Мне кажется более важно то, как мы реагировали на поражение. После «Спартака» у нас была длительная серия, вот как раз до матча с ЦСКА. Мы не проигрывали, закрепились наверху.

Мне самому приходилось наблюдать, как «Динамо» отреагирует: (на поражение «Спартаку». — Прим. «СЭ») болезненно или нет. Но мы отреагировали хорошо. Сейчас у нас задача такая же. Финиш — важный отрезок. В Кубке и чемпионате надо хорошо отреагировать», — сказал Фомин в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем сезоне РПЛ «Динамо» идет на втором месте, имея 52 очка после 26 туров. Лидирует «Зенит» с 58 очками в 26 матчах.

Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Илья Казаков
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 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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