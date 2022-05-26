Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:55

Захарян рассказал, почему сорвался его переход в «Зенит»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, почему сорвался его переход в «Зенит».

19-летний россиянин перешел в московский клуб 1 января 2017 года из «Академии им. Коноплева».
«Ну, это было разное время, — приводит слова Захаряна «РБ Спорт». — «Зенит» был где-то на полгода-год раньше. И не я выбрал, а меня туда не взяли. Клубы не боролись, интересовались. Но именно в «Динамо» хотели, чтобы я перешел. Меня тут встретили хорошо, я сразу согласился и поехал на сборы. В других клубах не говорили, что возьмут без просмотра».

В прошедшем сезоне полузащитник забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 33 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/arsen-zaharyan-konflikt-so-spartakom-pochemu-ne-pereshel-v-zenit-mechty-o-la-lige/
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Получал бутылкой по голове, закладывал своих футболистов и выиграл первый кубок Лиги конференций. Моуринью — король скандалов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Захарян вспомнил о потасовке в матче «Динамо» — «Спартак»
Ваноли допускает переход Дзюбы в «Спартак». Объясняем, почему это нереально
Оздоев отказался от перехода в «Ференцварош»
Александр Бородюк продлил контракт с «Торпедо»
«Вернуться в «Лужники» — это судьба. Благодарен «Спартаку» за такую возможность». Большое интервью Паоло Ваноли
Кавазашвили заявил, что не удивится переходу Дзюбы в «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бышовец выделил главные качества Агаларова

«Рубин» оштрафован на 100 тысяч рублей за массовое появление на поле посторонних лиц
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости