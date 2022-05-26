Захарян рассказал, почему сорвался его переход в «Зенит»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, почему сорвался его переход в «Зенит».

19-летний россиянин перешел в московский клуб 1 января 2017 года из «Академии им. Коноплева».

«Ну, это было разное время, — приводит слова Захаряна «РБ Спорт». — «Зенит» был где-то на полгода-год раньше. И не я выбрал, а меня туда не взяли. Клубы не боролись, интересовались. Но именно в «Динамо» хотели, чтобы я перешел. Меня тут встретили хорошо, я сразу согласился и поехал на сборы. В других клубах не говорили, что возьмут без просмотра».

В прошедшем сезоне полузащитник забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 33 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.