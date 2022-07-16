Обляков — о критике: «Хейтеры есть даже у Месси с Роналду. Лучше не читать каких-то вещей»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, как относится к критике футболистов.
«Наверное, лучше действительно не читать каких-то вещей, отбрасывать их. Иначе только загонишь себя, не сможешь сконцентрироваться на футболе. Опять же, хейтеры есть у любого, даже у Месси с Роналду, а они лучшие футболисты в мире.
Самое главное, что хочу сказать: я с большим уважением отношусь ко всем нашим болельщикам и их мнению. На каждом матче они оказывают большую поддержку, заряжают нас энергией, отдают все силы ради команды. А мы каждый раз выходим на поле с целью порадовать их, победить ради них — иными словами, тоже всегда работаем на максимуме», — рассказал Обляков пресс-службе ЦСКА.
В прошлом сезоне Обляков провел 29 матчей в чемпионате России, забив 1 гол и сделав 7 ассистов. Сегодня, 16 июля, ЦСКА сыграет с «Уралом» в 1-м туре РПЛ. Начало — в 15.00 мск.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1