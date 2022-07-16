Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, как относится к критике футболистов.

«Наверное, лучше действительно не читать каких-то вещей, отбрасывать их. Иначе только загонишь себя, не сможешь сконцентрироваться на футболе. Опять же, хейтеры есть у любого, даже у Месси с Роналду, а они лучшие футболисты в мире.

Самое главное, что хочу сказать: я с большим уважением отношусь ко всем нашим болельщикам и их мнению. На каждом матче они оказывают большую поддержку, заряжают нас энергией, отдают все силы ради команды. А мы каждый раз выходим на поле с целью порадовать их, победить ради них — иными словами, тоже всегда работаем на максимуме», — рассказал Обляков пресс-службе ЦСКА.

В прошлом сезоне Обляков провел 29 матчей в чемпионате России, забив 1 гол и сделав 7 ассистов. Сегодня, 16 июля, ЦСКА сыграет с «Уралом» в 1-м туре РПЛ. Начало — в 15.00 мск.