Полузащитник ЦСКА Гордюшенко перенес операцию на плече

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко сегодня перенес хирургическое вмешательство, сообщает официальный Твиттер клуба.
Сообщается, что игроку прооперировали плечо. В ближайшие недели он будет восстанавливаться под наблюдением клубных врачей. Более точный срок восстановления не указан.
21-летний Астемир Гордюшенко в текущем сезоне провел три матча за первую команду ЦСКА, а также две игры за "Тюмень", где он выступает в аренде до конца нынешнего сезона.
Сегодня в одной из московских клиник полузащитник #ЦСКА Астемир Гордюшенко, арендованный Тюменью, перенёс операцию в связи с травмой левого плеча. В ближайшие недели Астик будет восстанавливаться под наблюдением армейских врачей pic.twitter.com/xcSQ9KhT1O– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 марта 2019 г.
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