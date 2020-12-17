Полиция возбудила уголовное дело после драки фанатов «Спартака» и «Зенита»

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после стычки между болельщиками на матче между «Спартаком» и «Зенитом» на «Газпром Арене», информирует ТАСС со ссылкой на МВД по городу и Ленинградской области.

В среду во время матча 19-го тура «Зенит» — «Спартак» (3:1) на трибунах «Газпром Арены» произошла стычка с участием болельщиков обеих команд

«По факту конфликта между болельщиками двух команд отделом дознания УМВД России по Петроградскому району города Санкт-Петербурга 17 декабря 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). По уголовному делу проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются лица, которые полиция планирует привлечь в качестве подозреваемых», — сказал представитель ведомства.

В главке также отметили, что решили занять «принципиальную позицию» по данному инциденту.

«С одной стороны в стычке было задействовано около 35 человек — это фанаты «Спартака», с другой — около 50 — болельщики «Зенита». Незамедлительно с целью недопущения массовых беспорядков на территорию стадиона были введены сотрудники полиции и Росгвардии, которые оказали помощь стюардам в пресечении противоправных действий. Принятыми мерами конфликт был локализован, массовых беспорядков не допущено. Для недопущения дальнейших столкновений футбольных фанатов во время передвижения по стадиону на гостевые сектора организовано сопровождение силами правоохранительных органов. После матча около 60 фанатов были вывезены со стадиона в сопровождении сотрудников полиции и Росгвардии», — отметили в ведомстве.