Полиция проводит проверку по факту наезда отчимом Кокорина на журналиста

Полиция начала проверку по факту ДТП, которое произошло у колонии в городе Алексеевка Белгородской области, сообщает официальный сайт УМВД по региону. Напомним, отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина совершил наезд на журналиста.

— 17 сентября 2019 года около 07 часов 46 минут в дежурную часть ОМВД России по Алексеевскому городскому округу поступило сообщение о ДТП, связанном с наездом на пешехода, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, водитель 1968 года рождения, управляя иномаркой, при движении задним ходом допустил наезд на мужчину 1998 года рождения. По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Сегодня Александр Кокорин вместе с братом Кириллом и полузащитником Павлом Мамаевым был освобожден из колонии по УДО.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

6 сентября в колонии состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда, по итогам которых было принято положительное решение по УДО. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции