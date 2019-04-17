Показания Пака на суде по делу Кокорина и Мамаева: "Кто-то выкрикивал фразу что "мы тебя убьем"

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого рассказал о том, что было после нанесения ему удара стулом.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года,

– К.Кокорин начал наносит удары в область головы, – сказал Пак. – Точное количество ударов я не помню. Это избиение длилось несколько минут. Потом подошли другие посетители и сотрудники кафе, попытавшись утихомирить компанию.

– Эти действия чем сопровождались?

– Нецензурными выражениями в мой адрес. Они говорили на меня (обзывали) китайцем, говорили, что я должен ехать в Китай и делать там замечания. Все это было крайне неприятно. Я, видя несколько спортивных ребят вокруг, которые были...

– Вы испытывали угрозу для жизни?

– Конечно, я об этом уже сказал. Я видел прекрасно, что человек А.Кокорин целится мне (стулом) в голову. Тем самым он желает нанести мне максимальный вред здоровью и жизни. Я эту угрозу оцениваю безусловно. Более того, что кто-то выкрикивал фразу что "мы тебя убьем". (Александр Рогулев)

Пак дает показания по делу Кокорина и Мамаева. Live!