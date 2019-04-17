Показания Пака на суде по делу Кокорина и Мамаева: "Через некоторое время услышал выкрики Гангам стайл"

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого рассказал о начале конфликта. Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года,

– Какое расстояние было между вами? Кто-то еще был? – вопрос чиновнику.

– Небольшое, где-то 3-4 метра. Да, были другие посетители. Это не зал, который отделен полностью. Это место, которое хорошо видно из других точек. Рядом находился еще один из посетителей. Мне неизвестно кто это.

Понимая, что когда компания ведет себя вызывающе, мы не сможем провести нормальную рабочую беседу, попросил у официанта пересадить меня за другой столик. Однако из-за того, что кафе было полное, это не было осуществлено. Я открыл ноутбук и решил поработать в ожидании встречи. Через некоторое время услышал выкрики "Гангам стайл", на которые не обращал внимания, потому что не думал, что они обращены ко мне. Это продолжалось некоторое время, потому я услышал фразу про ноутбук. Тогда я подумал, что возможно, компания обращается ко мне. Как видите я азиатской внешности, "Гангам стайл" – это песня комического корейского певца. Подумал, что моя внешность не устраивает эту компанию, и таким образом они обращаются ко мне?

– Кто-то с ноутбуком сидел еще?

– Я не видел, не помню. (Александр Рогулев)

Пак дает показания по делу Кокорина и Мамаева. Live!