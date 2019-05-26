Погребняк, Панюков и Ильин - в атаке "Урала" на матч с "Анжи"

Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Урала" на матч 30-го тура чемпионата России. С первых минут в составе "Урала" выйдут сразу три нападающих: Павел Погребняк, Владимир Ильин и Андрей Панюков.

"Анжи": Дюпин, Белов, Калошин, Саидов, Чистяков, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов. Запасные: Богатырев, Ягьяев, Ханмурзаев, Кацаев, Гайдаров, Магомедов, Керимов, Андямов, Понсе.

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бумаль, Араторе, Погребняк, Панюков, Ильин. Запасные: Баклов, Данцев, Динга, Фидлер, Бавин, Катрич, Жигулев, Магомадов.