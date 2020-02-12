РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Поджог машины фаната «Зенита» попал на видео

14:27
Теги:

Телеканал 78 опубликовал видеозапись поджога автомобиля фаната «Зенита» Александра Румянцева по прозвищу «Макасин».

Ранее о поджоге сообщил бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

В декабре 2019-го Румянцев прокомментировал ситуации с оскорблениямифорварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы на матче против Сан-Марино (5:0) отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 и последующими задержаниями фанатов «Спартака».

Фанат «Зенита»: «Для обывателей Дзюба футбольный герой. Фанаты героем его точно не сделают»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир