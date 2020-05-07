Форвард «Спартака» Александр Соболев, арендованный у «Крыльев Советов», рассказал о том, почему он поругался с агентом Александром Маньяковым и перешел к Павлу Андрееву.

— Рассказываю как было, — начал Соболев на видео Youtube-канала «Красава». — Я перехожу в «Крылья», когда подписываешь новый контракт, что тебе дают? Зарплату. Еще что? Подъемные. Всегда дают, правильно? Я подписался — мне ничего не дали, ни копейки! Я был молодой, я боялся что-то сказать, вдруг что-то сорвется. До перехода в «Крылья» не спал 4 дня, когда мне сказали, что надо лететь в Москву и там контракт подписывать. Закрыл на все глаза и не стал ничего спрашивать, лишь бы подписать контракт. Потом была ситуация, когда я переподписал контракт с «Крыльями», мне подняли зарплату — и я опять ничего не получил! Может быть, ничего и не было, я не могу сказать, что он что-то забрал.

— Но об этом говорили.

— Да, но не пойман — не вор. Я не знаю, честно. Маньяков говорит, что все чисто, он ничего не брал и ему ничего от меня не надо. Я не могу ничего доказать и не стремлюсь ничего доказывать. Так получилось. А расстались мы потому что я просто решил поменять агента. Расстались, когда я в «Енисее» был.

— Все клубы, которой тобой интересовались, в один голос говорят, что сумма трансфера была меньше, чем агентские, которые просил Павел Андреев. Говорят, что Андреев получил 3 миллиона евро. Из этих денег поделился он с тобой хоть копейкой?

— Пока меня еще не выкупили, потому пока еще нет. Но когда я с ним начал работать, то сразу все обговорил и уже понимал, что это такое, подъемные, агентские и так далее.