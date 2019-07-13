Почему у "Спартака" нет спартаковского футбола? Отвечает Кононов

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после матча 1-го тура чемпионата России против "Сочи" (1:0) исключил недонастрой команды в первом тайме и объяснил, почему красно-белые не показали спартаковский футбол.

– Что случилось в первом тайме – недонастрой или волнение?

– Недонастрой исключаю. Сто процентов нет.

– Очень много забросов и навесов. Почему нет спартаковского футбола?

– Соглашусь. Я сторонник игры низом, игры в одно касание. Скорее всего, это психологический момент. Хотели победить и пытались продавить за счет длинных передач. Жиго пошел в атаку, на него пошли передачи. Соперник сидел низко, а времени на розыгрыш комбинаций было мало. Поэтому футболисты упрощали игру. (Дмитрий Зеленов)