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Почему не состоялся переход Чалова из ЦСКА в «Кристал Пэлас»? Отвечает Гинер

20:18
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Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» признался, что по его мнению нападающий Федор чалов достоин большего, чем переход в «Кристал Пэлас».

— Почему не продал Чалова в «Кристал Пэлас»? Это не тот клуб, в который должен перейти Федя, — сказал Гинер.

Английский клуб интересовался Чаловым лето до закрытия трансферного окна, но переход так и не состоялся.

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