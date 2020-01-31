Почему не состоялся переход Чалова из ЦСКА в «Кристал Пэлас»? Отвечает Гинер

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» признался, что по его мнению нападающий Федор чалов достоин большего, чем переход в «Кристал Пэлас».

— Почему не продал Чалова в «Кристал Пэлас»? Это не тот клуб, в который должен перейти Федя, — сказал Гинер.

Английский клуб интересовался Чаловым лето до закрытия трансферного окна, но переход так и не состоялся.