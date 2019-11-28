Почему Гиоргобиани не стал выступать за сборную Грузии? Объясняет сам футболист

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани в интервью клубной пресс-службе отметил, что ранее ему поступало предложение выступать за сборную Грузии.

— У тебя есть грузинские корни, никогда не думал о том, чтобы поиграть за сборную Грузии?

— Разговоры об этом шли, еще когда я был в «Армавире» во второй лиге. Отцу звонили, разговаривали по поводу молодежной сборной. Но мне тогда нельзя было бы играть, потому что я бы в этом случае считался легионером, а во второй лиге нельзя заявлять иностранцев. И пришлось отказаться. Если бы я не считался легионером, может быть, и согласился бы тогда. Мне бы очень интересно было сыграть, как сейчас, например, в отборочных матчах на Евро, попробовать себя на международной арене.

Николай Гиоргобиани: В Премьер-Лиге нужно быстрее мыслить, но бояться здесь совершенно нечего!



22-летний полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани рассказал об испанском периоде своей карьеры, городе Сочи, грузинских корнях и детективных романахhttps://t.co/mth8mEh29y pic.twitter.com/nK2e6AL59e — ФК УФА (@UfaFc) November 28, 2019

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