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Почему Гиоргобиани не стал выступать за сборную Грузии? Объясняет сам футболист

28 ноября 2019, 13:41
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Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани в интервью клубной пресс-службе отметил, что ранее ему поступало предложение выступать за сборную Грузии.

— У тебя есть грузинские корни, никогда не думал о том, чтобы поиграть за сборную Грузии?

— Разговоры об этом шли, еще когда я был в «Армавире» во второй лиге. Отцу звонили, разговаривали по поводу молодежной сборной. Но мне тогда нельзя было бы играть, потому что я бы в этом случае считался легионером, а во второй лиге нельзя заявлять иностранцев. И пришлось отказаться. Если бы я не считался легионером, может быть, и согласился бы тогда. Мне бы очень интересно было сыграть, как сейчас, например, в отборочных матчах на Евро, попробовать себя на международной арене.

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