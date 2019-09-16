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Победы над «Спартаком» «Зениту» для лидерства не хватило

22:37
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В девятом туре тройка лидеров чемпионата синхронно одержала победы и сохранила места в турнирной таблице. Положение команд определяет по дополнительным показателям, первым из которых является количество набранных очков в матчах между собой. «Ростов», обыгравший в последнем матче тура «Ахмат», остался на третьем месте, поскольку ни с кем из соседей еще не встречался. Тогда как «Краснодар» и «Зенит» поделили очки в Санкт-Петербурге.

Очки, набранные тройкой лидеров в очных матчах

И

В

Н

П

М

О

1. Краснодар

1

0

1

0

1-1

1

Зенит

1

0

1

0

1-1

1

3. Ростов

0

0

0

0

0-0

0

Таким образом, судьбу первого места по итогам девяти туров по-прежнему решает разность забитых и пропущенных голов во всех матчах. И «Зенит», и «Краснодар» одолели соперников с разницей в два мяча и впереди остались и впереди остались «быки», которые забили на восемь голов больше, чем пропустили. (Кирилл Бурдаков)

Турнирная таблица чемпионата на данный момент

И

В

Н

П

М

О

1. Краснодар

9

6

2

1

19-9

20

2. Зенит

9

6

2

1

13-4

20

3. Ростов

9

6

2

1

16-12

20

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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