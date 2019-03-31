21:12 | Футбол — РПЛ

"Победа даст нам новый импульс". Сулейманов - о матче с "Анжи"

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Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов после победы над "Анжи" в матче 21-го тура премьер-лиги (5:0) заявил, что этот результат даст импульс его команде. 19-летний форвард оформил дубль в этой встрече. 

- Не знаю, лучшая ли это игра в сезоне, - сказал Сулейманов в эфире канала "Матч Премьер". - Мы ничего не дали создать сопернику, контролировали игру и смогли забить голы. Те 11 игр мы провели неплохо. Ничья с "Байером" была как победа. Хорошо, что наша серия прервалась. Это даст нам новый импульс.

Мой дубль? Оценить не могу – это делать тренерскому штабу. Буду выходить и стараться показывать максимум. Головой последний раз забивал в молодежном первенстве. Приятно, что пять воспитанников играли на поле. Это личная радость: я рад за ребят. Надеюсь, так дальше и будет. 

"Краснодар" набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.

Краснодар - Анжи

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