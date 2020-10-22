Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал действия «Зенита» после того, как форвард оказался под следствием из-за драки в «Кофемании».

— «Краснодар» разорвал сразу контракт с Пашей. Я был изначально зол на них, почему они не поддержали друга, негодовал. А сейчас понимаю, что они на самом деле сделали все красивее, прозрачней, правильней, чем мой бывший клуб. По факту я был не нужен руководству, но они мне не могли этого сказать. А потом, когда я вернулся, узнал, что меня не заявили. Был шанс, чтобы меня заявили и я мог бы сразу практически играть. Единственный плюс — это был декабрь. Я уехал в отпуск, восстановился, перезагрузился, приезжаю, а мне говорят: «Будь добр, езжай в «Сочи». Я узнаю это из прессы. Мне звонит президент «Сочи», общается со мной, я с ним в хороших отношениях. Я ему сказал, что не понимаю, почему разговариваю с ним, хотя у нас со времен «Динамо» хорошие отношения. У меня есть работодатель, пусть они все скажут», — заявил Кокорин.