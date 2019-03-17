"Письмо с просьбой об отставке Аленичева писали мы, а не руководство "Енисея". Позиция авторов обращения

Дмитрий Пахомов, один из авторов письма губернатору Красноярского края Александру Уссу, в котором фанаты попросили уволить наставника "Енисея" Дмитрия Аленичев, прокомментировал "СЭ" эту инициативу. По словам Пахомова, обращение к руководителю региона написано самостоятельно, а не под диктовку руководства клуба, как заявлял Аленичев.

- Письмо родилось появилось после поражения 0:4 от "Крыльев". Написано оно активом фанатов. Отправил в приемную губернатора его лично я - там нужно оставить свои данные: ФИО, почта, адрес и т.д., - сказал Пахомов. - А заявления Аленичева несерьезны. Фан-сектор существовал задолго до появления тренера в Красноярске и мы всегда свое мнение выражали так, как считали нужным - лет пять назад были на секторе заряды в адрес прежнего руководства, сейчас решили выразить свое отношение к тренерскому штабу. Что мы хотим этим письмом... Чтобы тренер поступил по-мужски и ушел самостоятельно. Мы благодарны ему за выход в премьер-лигу, но хочется, чтобы он уже прекратил этот цирк. Если до домашнего матча с "Рубином" ничего не произойдет, будем готовить жаркую встречу на стадионе. (Дмитрий Сомов)

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