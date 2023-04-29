Писарский высказался о разгромном поражении от «Зенита»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о разгромном поражении от «Зенита» (1:5) в матче 25-го тура РПЛ.

«Пенальти все сломал? Наверное, да. Пенальти, красная карточка — все вместе, мне кажется. Хорошо начали игру, больше владели мячом — ну, может, одинаково. Потом пенальти и красная карточка — стало тяжело. «Глаза горели», а потом все будто опустилось. Мне кажется все надо было дальше пытаться играть в свой футбол. Понятно, что и всем составом с «Зенитом» было тяжело играть, а если еще на одного игрока меньше, сами понимаете... Такие игры бывают. Не знаю, это наше испытание, которое мы должны пройти, потому что хорошо играем, но постоянно какой-то нефарт. Сложно это как-то прокомментировать», — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

После 25 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко. «Крылья Советов» — на 12-м (25 очков).