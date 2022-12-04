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Сегодня, 17:13

Пименов: «Соболева, Николсона и Селихова заменить будет очень сложно. Но красно-белые точно сделают все возможное»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от выступления «Спартака» и «Локомотива» во второй половине сезона.

«У «Спартака» уже виден рисунок игры, но три удаления! Дисквалифицированы три важных игрока у «Спартака». Соболева, Николсона и Селихова заменить будет очень сложно. Но красно-белые точно сделают все возможное.

У «Локомотива» строится новая команда. Посмотрим, как они пройдут зимние сборы, как укрепятся в трансферное окно. Успеет ли «Локо» подготовить новую команду к «Спартаку»? Впереди три месяца, можно несколько раз поднять и опустить форму", — приводит «КП Спорт» слова Пименова.

Напомним, что «Локомотив» встретится со «Спартаком» в рамках 1/4 финала верхней сетки Кубка России. Матчи четвертьфинала турнира состоятся в 2023 году.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/soboleva-nikolsona-i-selihova-budet-trudno-zamenit-ruslan-pimenov-o-kubkovoj-igre-lokomotiva-so-spartakom/

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция 0
Польша 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Руслан Пименов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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