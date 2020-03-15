Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов раскрыл секрет высокой результативности полузащитника команды Гжегожа Крыховяка. Поляк сегодня отличился в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова» (3:1), забив 9-й мяч в сезоне. У центрфорварда «Локо» Эдера — пять точных ударов, у Федора Смолова за первую часть сезона — 3. Напомним, что зимой Смолов перешел на правах аренды в «Сельту».

По словам Пименова, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин использует ту же тактику, которая применялась в его время.

— Восемь лет отработал у Юрия Павловича на этой позиции, знаю, как это тяжело, — сказал Пименов в эфире «Матч премьер». — Задача Эдера — связывать двух центральных защитников, уводить их в чужую штрафную, чтобы открывать зоны для таких мастеров, как Крыховяк, Миранчук.

В наше время мы делали то же самое. Нападающие прессинговали и давали Лоськову свободу. Тем более, Лоськов бил с двух ног, Крыховяку этому нужно поучиться еще у Димы. И в итоге Лоськов больше ста мячей забил.

— Так же не получилось у Смолова?

— К сожалению, да. У нападающего черновая работа. Терехин забивал по 20 голов в чемпионате, приходил к нам и близко столько получалось. Максим Бузникин... можно много перечислять. У нападающего в «Локомотиве» немного иная задача — работать на результат.