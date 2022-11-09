Петржела рассказал о самом жестком наказании за тренерскую карьеру

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал «СЭ», какое наказание применил к игроку во время тренерской карьеры.

«Это было 1-2 раза в карьере. Там была не ошибка. Но я ему сказал, что сделать на поле, а он сделал наоборот. После выхода на поле, но не играл в то, что я хотел. Поэтому я его выгнал. Это была скорее тактическая ошибка. Он играл не с таким настроем, как я хотел», — сказал Петржела «СЭ».