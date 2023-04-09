Петржела: «Дзюба может забивать только несерьезным командам»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на победу питерцев в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Я еще до игры говорил, что «Зенит» обыграет «Локомотив», потому что у них лучшая команда в России, — приводит Metaratings.ru слова Петржелы. — Меня результат не удивил. Чемпионский вопрос давно решен, еще до этой игры, в РПЛ у них нет конкурентов, тем более так много бразильских игроков. Дзюба не забил? Не удивлен, Дзюба может забивать только несерьезным командам. «Ростов» не догонит «Зенит». Питерцы без проблем выиграют чемпионство, я не вижу ни одной команды, которая может составить им конкуренцию».

Дзюба, бывший форвард «Зенита», вышел на поле в стартовом составе «Локомотива» и провел весь матч, но не сумел отметиться результативными действиями.