Петржела: «Дзюба — лидер команды! В этой ничьей нет ничего страшного»
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями ничейного результата в матче 17-го Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2).
«В этом результате для «Зенита» нет ничего страшного. Да, потеряли два очка, бывает. В следующем туре «Зенит» спокойно обыграет «Динамо» и уйдет с отрывом на зимний перерыв. У меня нет никаких сомнений по поводу чемпионства питерцев в этом сезоне. У «Зенита» пока нет достойного конкурента в России. Почему пенальти бил не Дзюба? Я думаю, что это разовая акция. Клаудиньо не станет штатным пенальтистом. Это звание должно принадлежать Артему, он лидер команды на сегодня», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
«Зенит» набрал 37 очков и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 11-м месте (18 очков).
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