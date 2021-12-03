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Петржела: «Дзюба — лидер команды! В этой ничьей нет ничего страшного»

21:14
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями ничейного результата в матче 17-го Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2).

«В этом результате для «Зенита» нет ничего страшного. Да, потеряли два очка, бывает. В следующем туре «Зенит» спокойно обыграет «Динамо» и уйдет с отрывом на зимний перерыв. У меня нет никаких сомнений по поводу чемпионства питерцев в этом сезоне. У «Зенита» пока нет достойного конкурента в России. Почему пенальти бил не Дзюба? Я думаю, что это разовая акция. Клаудиньо не станет штатным пенальтистом. Это звание должно принадлежать Артему, он лидер команды на сегодня», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Зенит» набрал 37 очков и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 11-м месте (18 очков).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • bk news
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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