Петрович: «Зенит» может взять Дркушича и перепродать вдвое дороже»
Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович считает, что словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич вполне может выбрать «Зенит» вместо «Севильи».
«Севилья» или «Зенит»? Как по мне, «Зенит» — очень большой клуб. Единственная проблема заключается в том, что там Ваня не будет играть в еврокубках. Все зависит от того, что хочет он сам. Возможно, Дркушич уже заработал достаточно денег и хочет попробовать силы в новой стране. Севилья — красивый город. Но «Зенит» может взять его с расчетом последующей перепродажи вдвое дороже через год», — цитирует Петровича «РБ Спорт».
Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил интерес «Севильи» к защитнику.
Дркушич с 2022 года выступает за «Сочи». В прошедшем сезоне 24-летний словенец сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола. На Евро-2024 защитник в составе сборной Словении провел 4 матча.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
|0
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|0-0
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7
|Ростов
|0
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|0
|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
|0
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|0
|0-0
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11
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -