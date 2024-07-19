Петрович: «Зенит» может взять Дркушича и перепродать вдвое дороже»

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович считает, что словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич вполне может выбрать «Зенит» вместо «Севильи».

«Севилья» или «Зенит»? Как по мне, «Зенит» — очень большой клуб. Единственная проблема заключается в том, что там Ваня не будет играть в еврокубках. Все зависит от того, что хочет он сам. Возможно, Дркушич уже заработал достаточно денег и хочет попробовать силы в новой стране. Севилья — красивый город. Но «Зенит» может взять его с расчетом последующей перепродажи вдвое дороже через год», — цитирует Петровича «РБ Спорт».

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил интерес «Севильи» к защитнику.

Дркушич с 2022 года выступает за «Сочи». В прошедшем сезоне 24-летний словенец сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола. На Евро-2024 защитник в составе сборной Словении провел 4 матча.