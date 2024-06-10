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Песьяков заявил, что никогда не тратил на отдых с семьей больше 1 миллиона рублей

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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, как проводит отпуск в перерыве между сезонами.

«В этом плане я не очень большой любитель. Я с большим кайфом поехал бы в Иваново, в Ярославль бы заехал, проведал друзей. Мы с женой всегда на эту тему спорим. Понятно, что она хочет. Она любитель полежать, скажем так, покиснуть на пляже, ничего не делая. Мне такой отдых через четыре дня надоедает. Мы никогда не выбирали отпуск дороже миллиона. Сейчас цены на отпуск бешеные, но у нас никогда не было заоблачных трат... Мы говорили про отдых в Турции, на Мальдивах. Для меня прогуляться по Праге три-четыре дня — вообще шикарно. Я бы выбрал такой отдых», — сказал Песьяков «РБ Спорт».

Песьяков присоединился к «Ростову» летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в 50 из которых отыграл на ноль. С 1 июля он официально станет игроком «Крыльев Советов».

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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Кр. Советов – Пари НН
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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