Перед матчем «Спартака» с «Рубином» болельщики вывесили баннер: «Тренер это не только слово»

На стадионе «Спартака» перед матчем 20-го тура РПЛ с «Рубином» появился баннер с надписью: «Тренер это не только слово».

Встреча команд состоится на «Открытие Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

26 февраля фанаты «Спартака» пригласили немецкого специалиста смотреть матч на трибуне болельщиков. Тедеско дисквалифицирован на три игры.