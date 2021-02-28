РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Перед матчем «Спартака» с «Рубином» болельщики вывесили баннер: «Тренер это не только слово»

13:31
Баннер на стадионе «Спартака». Фото "СЭ"
Баннер на стадионе «Спартака». Фото "СЭ"
Теги:

На стадионе «Спартака» перед матчем 20-го тура РПЛ с «Рубином» появился баннер с надписью: «Тренер это не только слово».

Встреча команд состоится на «Открытие Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

26 февраля фанаты «Спартака» пригласили немецкого специалиста смотреть матч на трибуне болельщиков. Тедеско дисквалифицирован на три игры.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир