Педро Роша: "Я уверен в себе и спокоен, но нужно продолжать работать"

Нападающий "Спартака" Педро Роша рассказал, в чем заключаются отличия футбола в России и Бразилии. По его словам, он будет продолжать работать.

– Я много учусь, что помогает мне расти, – цитирует Рошу torcedores.com. – Здесь высокая интенсивность игры, поэтому необходимо много двигаться. Сейчас возобновляется сезон. Нам нужны игры, чтобы улучшить взаимопонимание.

Я хорошо адаптировался в России, однако нужно продолжать работать, чтобы лучше использовать свои возможности в команде. Я уверен в себе и спокоен, потому что впереди еще много матчей. У нас очень хорошая команда.