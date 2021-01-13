Педро Роша в составе «Спартака» на сборы в ОАЭ

«Спартак» назвал состав команды на сборы в ОАЭ. В нем значится вернувшийся из аренды во «Фламенго» Педро Роша.

Наш состав на #КрасноБелыеСборы в Эмиратах ?



Ждём кое-кого ещё ? pic.twitter.com/32YJYIoEcP — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 13, 2021

«Ждем кое-кого еще», — говорится в сообщении клубного Twitter. В составе пока не значится новичок Йоррит Хендрикс.

Кроме бразильца, в ОАЭ отправятся такие игроки: вратари — Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов; защитники — Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Павел Маслов; полузащитники — Никита Бакалюк, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян, Наиль Умяров, Остон Урунов; нападающие — Александр Кокорин, Джордан Ларссон, Эсекель Понсе, Александр Соболев.

Завтра красно-белые отправятся на первый сбор в Дубай.