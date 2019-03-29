Мы узнали, какие клубы из Бразилии могут арендовать Педро Рошу у "Спартака"

Как стало известно "СЭ", 24-летний форвард "Спартака" Педро Роша может вернуться в Бразилию до 4 апреля, когда в этой стране закрывается трансферное окно.

Взять футболиста в аренду (речь пока все-таки идет именно о таком варианте) могут "Сан-Паулу", "Атлетику Минейру" или "Крузейру". Последний клуб прошлым летом предлагал красно-белым 10 миллионов евро за выкуп прав на игрока, но тогда москвичи ответили отказом. Сейчас речь идет об аренде до декабря этого года, когда закончится бразильский чемпионат. При этом, зарплату нападающему (около 1,5 миллиона евро в год) будет платить его новая команда.

При этом сегодня Хэмилтон Бернард, агента Роши, заявил нашему корреспонденту Юлии Яковлевой, что "Спартак" не дает игрового времени Педро, при этом не желает отдавать его в аренду. Соглашается лишь на продажу, но сложно продать футболиста, который не играл почти год". Однако эти слова следует рассматривать скорее как тактический ход официального представителя нападающего.

Педро Роша перешел в "Спартак" из "Гремиу" летом 2017 года, заключив соглашение на четыре сезона. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. За это время форвард провел в составе красно-белых 19 официальных матчей, забив 1 мяч и сделав 2 голевые передачи. (Вячеслав Короткин)

Агент: "Спартак" готов продать Рошу за 12 миллионов евро, но не отпустит в аренду