Пивоваров о возможном возвращении пива на стадионы: «Больших ожиданий нет»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о решении не возвращать пиво на стадионы.

«Моя позиция и клуба не меняется уже много лет по этому вопросу. Но не меняется и позиция законодательства. Как рассматривается во втором чтении данный закон с 2018 года, так и рассматривается. Будем ли еще раз пытаться вернуть пиво на стадионы? Если нас пригласят на какое-то обсуждение, то, конечно, поучаствуем. А так больших ожиданий нет», — сказал Пивоваров «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

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