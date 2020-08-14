Защитник «Спартака» Павел Маслов в перерыве матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата» поделился впечатлениями от игры. У красно-белых не были засчитаны два гола, но Маслов отметил, что в клубе стараются не обращать на эти моменты внимания.

— В принципе, это уже столько происходит, что уже не обращаем внимания, — сказал Маслов в эфире «Матч премьер». — У судей, видимо, есть на это основания. Мы не обращаем внимания.

Стараемся реализовывать свои моменты, забивать голы.

Трансляция матча «Спартак» — «Ахмат»