РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Павел Маслов — об отмененных голах «Спартака»: «Уже не обращаем внимания»

21:05

Защитник «Спартака» Павел Маслов в перерыве матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата» поделился впечатлениями от игры. У красно-белых не были засчитаны два гола, но Маслов отметил, что в клубе стараются не обращать на эти моменты внимания.

— В принципе, это уже столько происходит, что уже не обращаем внимания, — сказал Маслов в эфире «Матч премьер». — У судей, видимо, есть на это основания. Мы не обращаем внимания.

Стараемся реализовывать свои моменты, забивать голы.

Трансляция матча «Спартак» — «Ахмат»

Опрос

проголосовало: 1719
Все опросы
«Спартак» — «Ахмат»: гол Ларссона отменен из-за игры рукой. По делу?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир