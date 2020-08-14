Павел Маслов — об отмененных голах «Спартака»: «Уже не обращаем внимания»
21:05
Защитник «Спартака» Павел Маслов в перерыве матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата» поделился впечатлениями от игры. У красно-белых не были засчитаны два гола, но Маслов отметил, что в клубе стараются не обращать на эти моменты внимания.
— В принципе, это уже столько происходит, что уже не обращаем внимания, — сказал Маслов в эфире «Матч премьер». — У судей, видимо, есть на это основания. Мы не обращаем внимания.
Стараемся реализовывать свои моменты, забивать голы.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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