Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник дал показания в Пресненском суде города Москвы в связи с делом об избиениях людей в центре столицы. Вопросы футболисту задавала прокурор Светлана Тарасова.

- Девушку вы знали давно?

- С лета 2018 года.

- Как часто общались?

- Довольно часто.

- Насколько доверительные отношения были?

- Достаточно.

- В тот момент, когда вы забрали ее из машины, вы сказали, что она возмущалась, негодовала?

- Она негодовала с того, как так можно было говорить. Потом, когда ее вел, понял, что произошло что-то в машине Соловчука.

- Она в каком состоянии находилась?

- Если сказать о том, что были свежие - это лукавство.

- Как она приехала в "Эгоист"?

- Со мной. Мы заказывали машину.

- На какой машине ездит водитель Александра?

- Не знаю.

- Когда вы вынудили эту девушку сказать, что вас кто-то оскорбили в машине, насколько вы доверяли ее словам?

- Судя по моим действиям, полностью.

- Допускаете вы возможность, что она что-то поняла, что соврала?

- Когда мы подошли к водителю пообщаться, мы не стали его сразу бить. Его ответы на поставленные вопросы подтвердили ее слова. Если бы он сказал: "Вы меня не так поняли", ничего бы не было. Я не без оглядки побежал его бить.

- В чем выразилась агрессия до того, как вы его взяли рукой?

- Физически - никак, только словами. (Илья Егоров)

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким были взять под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live