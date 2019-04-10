Павел Мамаев – свидетелю Андрацкину: "Вы за последний год наркотики употребляли? Готовы сдать анализы?"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Андрей Андрацкин, бариста кафе "Кофемания" в день, когда там состоялась драка с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. После этого Андрацкину вопросы задавал Мамаев.

- Вы за последний год наркотики употребляли?

- Никаких абсолютно.

- Готов сдать анализы?

- Абсолютно.

- Вы меня помните?

- Если честно менее приметный. Несмотря на ваши татуировки.

- Мы говорим не о внешние данные. Вы меня помните в тот момент? Получается, вы меня не видели? Не смогли визуализировать?

- Именно то, какие действия вы совершали, я не могу сказать.

- Вы слышали, что люди в нашей компании имели какой-то сговор, чтобы кого-то избить?

- Нет, я не слышал.

- В момент совершения действий вы видели где я находился в конфликте?

- Просто люди стоят, находятся.

- То есть я прямо стоял в конфликте?

- Когда вы такие вопросы задаете, я начинают путаться.

- То есть я просто стоял в компании?

- Все, у меня вопросов больше нет.

Потом вопросы свидетелю задал брат Александра Кокорина Кирилл.

- Вы сказали, что я ударил мужчину в пиджаке? Вы видели, что я попал?

- Я видел реакцию на этот удар. Если я кого-то ударю, то будет какая-то реакция.

- Какая реакция?

- Он дернулся.

Затем вопросы задал Александр Кокорин.

- Вы видели, что Кирилл ударил человека в лицо до того, как произошел эпизод стулом?

- Кажется, да.

- Вы уверены?

- Я точно не помню хронологию. Мне кажется, что удар был до удара стулом. Я начал свою речь начал с того, что я мог что-то не видеть, что-то мог забыть. Я рассказываю то, что считаю правдой на мой взгляд. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live