17:33 | Футбол — РПЛ

Павел Мамаев – свидетелю Андрацкину: "Это тебе не Вегас"

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В Пресненском районном суде проходят слушания по делу Александра Кокорина, его брата Кирилла, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Свидетель Андрей Андрацкин выразил недовольство тем, что его слова вырывают из контекста.

Свидетель достал телефон и говорит ему присылают сообщения с его цитатами:  "Фразы вызывают из контекста! ".

Затем слово взял Павел Мамаев: "Ваша честь, а можно нам тоже дать возможность спортивные новости почитать? А то у нас доступа нет".

Свидетель: "Я думал что то,  что я тут сказал,  останется здесь".

Мамаев: "Это тебе не Вегас"!

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live

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