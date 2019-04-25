На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Когда был эпизод с Гайсиным, вы показали ладони. Что означает этот жест?

– Отсутствие физических действий.

– До того, как между вами начинается конфликт, Соловчук на видео сделал такой же жест...

– Он не совсем такой сделал.

– Он сделал именно такой.

– Мы можем включить видео...

– Можем – прокурор замешкалась.

– Он не пытался никаким образом избежать конфликта. Не было никаких возгласов, что это неправда.

– Этот жест вы не можете прокомментировать?

– Когда я делаю жест, я могу его прокомментировать. Со стороны другого человека – не могу.

– Если бы вас начнет трогать тактильно, какая бы у вас реакция?

– Оценил ситуацию. Если один на один – то одна реакция, если против нескольких – другая.

– Почему вы тогда ударили Гайсина?

– Я почувствовал для себя угрозу.

– Понимали ли вы, что, прикасаясь к человеку, возможно, последует какая-то реакция?

– Безусловно, и она последовала.

– Как Соловчук ударил?

– Не знаю. Мой взгляд был направлен на лицо. Я не думал в тот момент, наверное, что он мог нанести мне удар. Я бы не нанес удар, стоя против нескольких молодых людей.

– Перед тем, как вы взяли Соловчука за челюсть, руки были опущены вниз. Какой жест он должен был сделать, чтобы нанести удар в подбородок?

– Подбородок – самый легкий удар при опущенных руках. (Илья Егоров)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live