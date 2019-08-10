Павел Мамаев – о сборной России: "Возможно все. И в тюрьму попасть, и в сборную вернуться"

Полузащитник Павел Мамаев пока не знает, где продолжит карьеру, при этом он не стал исключать, что все-таки останется в "Краснодаре".

В октябре прошлого года – после того, как 30-летний Мамаев оказался в СИЗО из-за участия в двух драках в центре Москвы – "Краснодар" подал заявление в палату по разрешению споров РФС на расторжение контракта с полузащитником. Однако летом этого года клуб попросил отложить рассмотрение вопроса. Соглашение Мамаева с "Краснодаром" рассчитано до 31 декабря этого года.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров давал понять, что будет готов принять Мамаева в "Ахмате" – после выхода игрока на свободу. Ожидается, что футболист будет освобожден в начале ноября.

– В "Ахмат" готовы перейти?

– Да как я вообще могу это сейчас комментировать. На данный момент у меня есть контракт с "Краснодаром". Надо освободиться, а потом уже все остальное. Посмотрим, кому я буду нужен.

– Обида есть на "Краснодар"?

– Никаких обид вообще. Обида – здесь неуместное слово. Огорчений нет, все хорошо.

– С другой стороны, "Зенит" Кокорина скорее всего оставит, а "Краснодар" такую жесткую позицию занял.

– Какую?

– Не продолжать с вами сотрудничество.

– У меня действующий контракт с клубом.

– Но как он истечет, вас вряд ли оставят.

– Это ваше мнение или вам об этом сказали?

– Сергей Галицкий говорил об этом в интервью.

– А дословно что он сказал?

– Дословно не приведу. Но он сказал, что это было его решение – подать заявление в палату по разрешению споров на расторжение контракта с вами.

– А следующий этап какой был?

– Заявление отозвали.

– Вот и все.

– То есть вы еще можете остаться в "Краснодаре".

– Я откуда знаю? Что вы у меня спрашиваете? Я привожу тот факт, который есть на данный момент.

– А хотели бы остаться в "Краснодаре"?

– Я хотел бы освободиться. А как сложится – посмотрим.

– В сборную России сможете вернуться?

– Возможно все. И в тюрьму попасть, и в сборную России вернуться.

– Новую татуировку в колонии будете делать?

– Нет, не буду. А потом сделаю.

– Какую?

– Потом увидите. (Илья Андреев)

Жизнь Кокорина и Мамаева в тюрьме. Достоевский, футбол, сигареты