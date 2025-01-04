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Кучеров: «Кахигао сможет создать команду, которая будет бороться и станет чемпионом России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший скаут «Арсенала» Павел Кучеров прокомментировал назначение Франсиса Кахигао спортивным директором «Спартака».

«Что касается профессионализма, то его у Франсиса достаточно. Иначе он не имел бы такую карьеру как селекционер и не только. Достойная кандидатура для «Спартака». Другое дело, что работа в Европе и России — не одно и то же. Тем более в таком клубе как «Спартака». Надеюсь, он сможет подстроиться под местные реалии.

Если у него получится, он сможет создать команду, которая будет бороться и станет чемпионом России. Выбор очень хороший. А как у Франсиса получится, посмотрим. Это во многом зависит от того, как ему будут помогать в «Спартаке» заниматься своей профессиональной деятельностью. Надеюсь, он отработает хорошо, могу только пожелать ему удачи», — цитирует «ВсеПроСпорт» Кучерова.

Кахигао 23 года был главой отдела международного скаутинга лондонского «Арсенала». В 2020-м испанец занимал должность технического директора Федерации футбола Чили. Последним местом работы специалиста был «Галатасарай», где он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.
Сеск Фабрегас, Лионель Месси, Франсис Кахигао, Робин ван Перси и&nbsp;Виктор Осимхен. Вел переговоры с Месси, приглашал Фабрегаса, Ван Перси и Осимхена. Что известно о новом спортивном директоре «Спартака»
Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
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