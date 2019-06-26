Павел Колобков: "Решения по поводу возможности расширения РПЛ еще не принято"

Вопрос возможности расширения РПЛ с 16 до 18 клубов обсуждался на заседании исполкома РФС в среду, но решения еще не принято, сообщил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

– Вопрос расширения лиги изучается, – сказал Колобков. – Конечно, все заинтересованы в том, чтобы наши футболисты играли как можно больше матчей. Именно благодаря соревновательной практике повышается класс игроков. Считаю, что этот вопрос (расширения РПЛ. – Прим. "СЭ") закономерен. Окончательного решения еще не принято.

Президент ЦСКА Евгений Гинер на заседании исполкома РФС 23 мая предложил расширить РПЛ. Позднее данная идея обсуждалась на общем собрании лиги. 15 клубов проголосовали за увеличение числа участников с сезона-2020/21, один ("Спартак") – против. Затем была создана рабочая группа для выработки решения по поводу того, насколько целесообразно расширять РПЛ. (Илья Андреев)

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